Les Musicales de Normandie Théotime Langlois de Swarte & Justin Taylor Place Daniel Boucour Val-de-Saâne
Les Musicales de Normandie Théotime Langlois de Swarte & Justin Taylor Place Daniel Boucour Val-de-Saâne lundi 27 juillet 2026.
Val-de-Saâne
Les Musicales de Normandie Théotime Langlois de Swarte & Justin Taylor
Place Daniel Boucour Eglise Saint-Wandrille Val-de-Saâne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 16:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Dans ce 2ᵉ volet du portrait consacré au Consort, le violoniste Théotime Langlois de Swarte et le claveciniste Justin Taylor rendent hommage à une grande dynastie de musiciens, les Francoeur, violonistes-compositeurs du 18ᵉ siècle.
Les sonates de Louis Francœur (ca. 1692- 1745), dit Francœur l’Aîné, et celles de son frère François (1698-1787) sont autant de suites de danses, d’effets polyphoniques dus à l’usage des doubles-cordes et de trésors variés que Justin et Théotime ressuscitent avec la fougue et la grâce qu’on leur connaît. .
Place Daniel Boucour Eglise Saint-Wandrille Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net
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English : Les Musicales de Normandie Théotime Langlois de Swarte & Justin Taylor
L’événement Les Musicales de Normandie Théotime Langlois de Swarte & Justin Taylor Val-de-Saâne a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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