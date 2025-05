LES MUSICALES DES BEAUX-ARTS – Montpellier, 31 mai 2025 07:00, Montpellier.

LES MUSICALES DES BEAUX-ARTS Place des Beaux Arts Montpellier

Début : 2025-05-31

fin : 2025-08-30

2025-05-31

2025-06-07

2025-06-14

2025-06-21

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-19

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-16

2025-08-23

2025-08-30

Les commerçants du quartier s’associent pour offrir au public des concerts gratuits tous les samedi de l’été sur la place des Beaux-Arts.

Ainsi, chaque Samedi, de 19 heures 30 à 22 heures des artistes émergents locaux se produiront en live et en acoustique sur une petite scène installée sur la place. La programmation est assurée par l’association 280 communications, résidente du quartier elle aussi et connue pour avoir organiser les fameux Duels Rock du Rockstore.

L’éclectisme sera de mise pour cet événement estival gratuit puisque la programmation déjà établie proposera du rock, de la pop, chanson, funk, cumbia ou encore jazz

Au programme:

31 mai Akwé (funk, soul, afro pop…)

14 juin Saf Saf (cumbia, reggae brésilien…)

21 juin DeStilj (Rock electro) également sur scène Cardinal Frénésie dans le cadre de la Fête de la musique

28 juin Mellow (reprises pop folk)

05 juillet Sap live (trip hop/ electro)

12 juillet Sherlok (pop rock)

19 juillet Milla Leika (electro pop)

26 juillet Hérisson MC (hip hop et jazz)

02 août Laurent Reval (reprises Bruce Springsteen)

09 août A cordes perdues (jazz manouche)

16 août Moonlight (pop rock et funk)

23 août Noh Villalonga (pop rock et funk)

30 août La Fille Allumette (chant, violon)

Gratuit .

Place des Beaux Arts

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 45 12 05

English :

The local merchants are joining forces to offer the public free concerts every Saturday during the summer in the Place des Beaux-Arts.

German :

Die Geschäftsleute des Viertels schließen sich zusammen, um dem Publikum jeden Samstag im Sommer auf dem Place des Beaux-Arts kostenlose Konzerte zu bieten.

Italiano :

I negozianti locali si uniscono per offrire concerti gratuiti ogni sabato per tutta l’estate nella Place des Beaux-Arts.

Espanol :

Los comerciantes locales se unen para ofrecer conciertos gratuitos todos los sábados del verano en la plaza de Bellas Artes.

