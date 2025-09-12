LES MUSICALES D’HIVER BERGIN QUARTET Saint-Chinian
LES MUSICALES D’HIVER BERGIN QUARTET
Saint-Chinian Hérault
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2026-03-07
Le Bergin quartet est composé de 4 musiciens (chanteuse, piano, contrebasse, batterie) ingrédients essentiels de ce cocktail musical survitaminé.
Ils vous invitent à redécouvrir, grâce à des arrangements personnels ainsi qu’une interprétation singulière l’homme au rire le plus fantasque de la chanson française qui a pris toute sa vie le parti d’allier swing, bossa-nova et bonne humeur Henri Salvador. .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29
English :
Bergin Quartet French chanson
SALVADOR?from Laughter to Jazz
German :
Bergin Quartet Französisches Chanson
SALVADOR?vom Lachen zum Jazz
Italiano :
Quartetto Bergin Chanson francese
SALVADOR?da Ridere al Jazz
Espanol :
Bergin Quartet chanson francesa
SALVADOR… de la risa al jazz
