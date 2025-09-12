LES MUSICALES D’HIVER BERGIN QUARTET Saint-Chinian

LES MUSICALES D’HIVER BERGIN QUARTET Saint-Chinian samedi 7 mars 2026.

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 60 – 60 – EUR

Début : 2026-03-07
SALVADOR…du Rire au Jazz
Salvador … Du Rire au Jazz
Le Bergin quartet est composé de 4 musiciens (chanteuse, piano, contrebasse, batterie) ingrédients essentiels de ce cocktail musical survitaminé.
Ils vous invitent à redécouvrir, grâce à des arrangements personnels ainsi qu’une interprétation singulière l’homme au rire le plus fantasque de la chanson française qui a pris toute sa vie le parti d’allier swing, bossa-nova et bonne humeur Henri Salvador.   .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29 

