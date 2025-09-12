LES MUSICALES D’HIVER KAPELA Saint-Chinian

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 60 – 60 – EUR

Début : 2026-01-09

Kapela Musique des Balkans

Kapela est un groupe de musique du monde, plus exactement musique slave et tzigane.

Le groupe nous entraine dans les musiques traditionnelles des pays de l’est, le tout avec leurs propres arrangements.

Venez vibrer et chanter aux rythmes des musiques des pays slaves ! »

Violon et voix Mariana Kreimer

Guitare Yannis Constans

Accordéon Mathieu Boccaren .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

English :

Kapela Balkan music

German :

Kapela Musik aus dem Balkan

Italiano :

Kapela Musica balcanica

Espanol :

Kapela Música balcánica

