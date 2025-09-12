LES MUSICALES D’HIVER KAPELA Saint-Chinian
Kapela est un groupe de musique du monde, plus exactement musique slave et tzigane.
Le groupe nous entraine dans les musiques traditionnelles des pays de l’est, le tout avec leurs propres arrangements.
Venez vibrer et chanter aux rythmes des musiques des pays slaves ! »
Violon et voix Mariana Kreimer
Guitare Yannis Constans
Accordéon Mathieu Boccaren .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29
