LES MUSICALES D’HIVER LAZY GRASS STRING BAND Saint-Chinian

Saint-Chinian Hérault
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
LAZY GRASS STRING BAND (COUNTRY MUSIC)
3 musiciens du groupe toulousain Lazy Grass String Band (guitare, contrebasse et violon) accompagnés par le chanteur et joueur de mandoline des BEAVERS, se sont réunis dans leur passion pour les musiques traditionnelles américaines.
Le Lazy Grass String Band entraîne le public dans une aventure survoltée. Ce western acoustique aux accents musicaux multiples et variés ne laissera personne indifférent ! » .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29
English :
LAZY GRASS STRING BAND (COUNTRY MUSIC)
German :
LAZY GRASS STRING BAND (COUNTRY-MUSIK)
Italiano :
LAZY GRASS STRING BAND (MUSICA COUNTRY)
Espanol :
LAZY GRASS STRING BAND (MÚSICA COUNTRY)
