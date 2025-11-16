Les Musicales du Dimanche

Chapelle Sainte Barbe Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 17:30:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Juan manuel Vasquez est originaire de Buenos Aires, où il s’est formé au chant lyrique, avant de s’intéresser au tango avec sa guitare et le chant.

Aujourd’hui, il privilégie les musiques traditionnelles, avec sa propre originalité, infusée de diverses esthétiques.

Il chante les résistances et les coutumes de gens de la America morena (Amérique castillanophone métissée).

Une tentative pour cerner l’oubli, une poignée d’histoires, dans un curieux paysage de rythmes et de poésies. .

Chapelle Sainte Barbe Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 62 02

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Musicales du Dimanche Plouaret a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose