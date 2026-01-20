Les musicales du dimanche Plouaret

Les musicales du dimanche

C’est un récit à deux voix celle de la tradition orale bretonne et celle de la musique baroque.

Quand ces deux univers se rencontrent, les histoires et croquis de Bretagne d’Anatole Le Braz se révèlent. S’ouvrent alors des images d’autrefois, loin des cartes postales folkloriques, mais celle de la vie bretonne, avec ses mystères et ses croyances.

On ne s’attaque pas à un monument comme celui-là d’un coup. C’est un travail de lecture, à différents moments de la vie. J’ai commencé quand j’étais étudiant et j’avais été marqué par les légendes de la mort, par l’écriture cinématographique

que Le Braz pouvait avoir. Il apporte des images très fortes et on se fait le film dans sa tête. Voilà ce que je défends dans le conte comment une parole peut devenir tout d’un coup un film pour le spectateur.

Achille Grimaud à la langue agile et Aldo Ripoche à l’archet aiguisé nous amènent au cœur de ce périple. .

