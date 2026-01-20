Les musicales du dimanche Plouaret

Les musicales du dimanche

Chapelle Sainte-Barbe Plouaret Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-19 17:30:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Forte d’une expérience de plus de 20 ans au sein de l’orchestre parisien Pan’ a Paname , Céline Flora viendra nous présenter un instrument tout droit venu des Caraïbes: le steel drum. En plus du répertoire traditionnel où se mêlent les rythmes endiablés des socas, calypsos et autres biguines, elle rendra hommage à des compositeurs plus classiques comme Erik Satie ou Heitor Villa-Lobos et interprétera de grands classiques de la chanson, en Espagnol et en Français. Elle sera

accompagnée au clavier par Arnaud Fournier.

Un voyage dépaysant et coloré! .

Chapelle Sainte-Barbe Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 62 02

