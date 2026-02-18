Les musicales du dimanche Trégastel

Les musicales du dimanche

Chapelle Sainte-Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Élodie Jaffré et Awena Lucas forment un duo voix/harpe qui s’inspire de thèmes et de chants traditionnels de Basse

Bretagne. Passionnées de musique à danser et à écouter, leur répertoire nous porte dans un univers riche et varié Des gwerzioù, des sonioù, du kan ha diskan et d’autres chants à danser ou à écouter du Centre Bretagne et du pays vannetais.

Depuis 2016, les deux musiciennes ont naturellement créé une complicité et une sensibilité à leur art qu’elles aiment transmettre au public.. Toutes deux primées à plusieurs reprises pour leurs interprétations en chant et en harpe (Kan ha diskan, Kan ar bobl, Festival international de harpe…), elles ont réalisé un premier album en duo en 2019 puis ont travaillé ensemble avec le contrebassiste Yann Le Bozec sur la création du spectacle et de l’album KANOUR NOZ, 1er prix aux Prizioù 2023 (France 3 Bretagne et Ofis de la langue bretonne). .

Chapelle Sainte-Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 62 02

