LES MUSICALES DU JAUR DUO CHANT ET GUITARE MUSIQUE D’AMERIQUE DU SUD – Saint-Julien, 5 juillet 2025 07:00, Saint-Julien.

Hérault

LES MUSICALES DU JAUR DUO CHANT ET GUITARE MUSIQUE D’AMERIQUE DU SUD La prieuré de Saint Julien Saint-Julien Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Ulrike VAN COTTHEM, soprano

Pierre BERNON, guitare

Villa-Lobos Piazzolla Rodrigo Ramírez…

Après leurs succès individuels l’an dernier dans deux concerts différents, les voici réunis dans un programme baigné de soleil.

Mélomanes, bienvenue !

Vous aimez la musique classique ? Tout l’été, l’A. M. V. J. O. (Association Musicale de la Vallée du Jaur et de l’Orb) vous propose des concerts de qualité qui vous permettent de découvrir, dans des lieux privilégiés et dans une ambiance conviviale, aussi bien de jeunes talents à l’aube de leur carrière que des musiciens confirmés.

La prieuré de Saint Julien

Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 06 65 contact@amvjo.org

English :

Ulrike VAN COTTHEM, soprano

Pierre BERNON, guitar

Villa-Lobos ? Piazzolla ? Rodrigo ? Ramírez?

After their individual successes last year in two different concerts, here they are reunited in a program bathed in sunshine.

German :

Ulrike VAN COTTHEM, Sopran

Pierre BERNON, Gitarre

Villa-Lobos ? Piazzolla ? Rodrigo ? Ramírez?

Nach ihren individuellen Erfolgen im letzten Jahr in zwei verschiedenen Konzerten sind sie nun in einem sonnendurchfluteten Programm vereint.

Italiano :

Ulrike VAN COTTHEM, soprano

Pierre BERNON, chitarra

Villa-Lobos? Piazzolla ? Rodrigo? Ramírez?

Dopo i successi individuali ottenuti l’anno scorso in due concerti diversi, eccoli riuniti in un programma immerso nel sole.

Espanol :

Ulrike VAN COTTHEM, soprano

Pierre BERNON, guitarra

Villa-Lobos ? Piazzolla ? Rodrigo ? Ramírez ?

Tras sus éxitos individuales del año pasado en dos conciertos diferentes, aquí se reúnen en un programa bañado por el sol.

