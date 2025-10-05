LES MUSICALES DU LIBAN À LA BOUGIE – EGLISE SAINTE ROSALIE – PARIS Paris

LES MUSICALES DU LIBAN À LA BOUGIE – EGLISE SAINTE ROSALIE – PARIS Paris vendredi 12 décembre 2025.

LES MUSICALES DU LIBAN À LA BOUGIE Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

ÉGLISE SAINTE-ROSALIE DE PARISSACRÉE MUSIQUE PRÉSENTE :LES MUSICALES DU LIBAN À LA BOUGIEDurée du concert : 1h15Noël au Pays du Cèdre : un concert vibrant d’espoir à la bougieAlors que les Chrétiens d’Orient voient leur présence millénaire menacée, Sacrée Musique donne la parole au Chœur des Musicales du Liban, composé de 20 choristes, pour un concert poignant autour de la paix de Noël.Maji’ – « Il vient » en arabe – est un voyage musical à travers les traditions spirituelles du Levant, mêlant méditation et rythmes festifs porteurs d’espérance, français et arabe.Dans une petite église charmante de Paris illuminée par des centaines de bougies, laissez vous emporter par la beauté du chant sacré du Liban et d’ailleurs.

EGLISE SAINTE ROSALIE – PARIS 50 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 Paris 75