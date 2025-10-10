Les Musicales du Parc 2025 Théâtre de Poche Husseren-Wesserling

Depuis 2005, le festival Musicales du Parc de Wesserling fait résonner chaque automne la musique classique et contemporaine dans un cadre atypique : l’ancienne chaufferie industrielle du Parc de Wesserling. Pour cette 19e édition, six concerts sont programmés sur deux week-ends d’octobre, avec des artistes internationaux et de jeunes talents déjà très remarqués.

Programmation 2025 :

Ven. 10/10 – 20h : Violon & Accordéon – Amanda Favier & Élodie Soulard, autour de leur album Kreislermania.

Sam. 11/10 – 20h : Quintette à vent Akebia & Pierre Thibout (piano) – œuvres de Manon Souchard, Martin Adamek, Upama Muckensturm, Marceau Lefevre, Augustin Gorisse et Pierre Thibout.

Dim. 12/10 – 17h : Trio avec piano – Raphaëlle Moreau, Héloïse Luzzati, Célia Oneto Bensaid – programme 100 % compositrices.

Ven. 17/10 – 20h : Récital de piano Jean-Baptiste Doulcet – Chopin, Schumann, Fauré.

Sam. 18/10 – 20h : De Purcell à Queen – Isabel Pfefferkorn et quatuor de violoncelles.

Dim. 19/10 – 17h : Quatuor avec flûte – Iris Daverio, Emmanuel Coppey, Paul Zientara, Clara Dietlin.

En parallèle, le peintre Chéni investira le Théâtre de Poche avec ses toiles inspirées de voyages et de nature.

Le festival, convivial et accessible, s’adresse aussi aux scolaires et associations locales (Festival Off). Chaque concert se termine par une rencontre avec les artistes autour de produits du terroir.

️ Tarifs : 20 € (plein), 10 € (réduit), gratuit -12 ans. Pass multi-concerts dès 16 €/concert.

Parc de Wesserling (68470), à 40 min de Mulhouse.

Infos & billetterie : les-musicales-du-parc.org – 07 44 59 43 87

Théâtre de Poche Rue des Fabriques, 68470 Fellering Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est

La 19 e édition du festival International de piano et musique de chambre aura lieu au Théâtre de Poche du Parc de Wesserling