Les Musicales du Pigonnet Hôtel Le Pigonnet Aix-en-Provence 26 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Les Musicales du Pigonnet Jeudi 26 juin 2025 à partir de 19h.

Jeudi 10 juillet 2025 à partir de 19h.

Jeudi 17 juillet 2025 à partir de 19h.

Jeudi 24 juillet 2025 à partir de 19h.

Jeudi 31 juillet 2025 à partir de 19h.

Jeudi 7 août 2025 à partir de 19h.

Jeudi 21 août 2025 à partir de 19h.

Jeudi 4 septembre 2025 à partir de 19h. Hôtel Le Pigonnet 5 avenue du Pigonnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 19:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-06-26

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-21

2025-09-04

Les soirées musicales reviennent cet été dans les jardins du Pigonnet !

Musique live et cocktails dans les jardins du Pigonnet ! Des concerts en plein air tout l’été, dans une ambiance détendue et conviviale. .

Hôtel Le Pigonnet 5 avenue du Pigonnet

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Musical evenings return to the Pigonnet gardens this summer!

German :

Die Musikabende kehren diesen Sommer in die Gärten von Pigonnet zurück!

Italiano :

Quest’estate tornano le serate musicali nei giardini Pigonnet!

Espanol :

Este verano vuelven las veladas musicales a los jardines de Pigonnet

L’événement Les Musicales du Pigonnet Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence