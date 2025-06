Les Musicales du Prieuré Saint Gilles Chamalières-sur-Loire 22 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Les Musicales du Prieuré Saint Gilles Eglise romane de Chamalières-sur-Loire Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Venez assister au concert de l’Alter Duo (piano et contrebasse) avec les œuvres de Rossini, Vivaldi, Berlioz, Mascagni, Tchaïkovski, Massenet, Gounod, Mendelssohn.

Eglise romane de Chamalières-sur-Loire

Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 05 33 chamalieresanimation@gmail.com

English :

Join the Alter Duo (piano and double bass) for a concert featuring works by Rossini, Vivaldi, Berlioz, Mascagni, Tchaikovsky, Massenet, Gounod and Mendelssohn.

German :

Erleben Sie das Konzert des Alter Duos (Klavier und Kontrabass) mit Werken von Rossini, Vivaldi, Berlioz, Mascagni, Tschaikowsky, Massenet, Gounod und Mendelssohn.

Italiano :

Il concerto del Duo Alter (pianoforte e contrabbasso) propone opere di Rossini, Vivaldi, Berlioz, Mascagni, Tchaikovsky, Massenet, Gounod e Mendelssohn.

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto del Dúo Alter (piano y contrabajo) con obras de Rossini, Vivaldi, Berlioz, Mascagni, Tchaikovsky, Massenet, Gounod y Mendelssohn.

