Les musicales du Prieuré Saint Gilles Concert de la Clef des Champs Chamalières-sur-Loire

Eglise Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire Haute-Loire

Début : Mardi 2025-08-19

fin : 2025-08-19

2025-08-19

L’Orchestre de chambre la Clef des Champs est un jeune ensemble musical fondé en 2019. Il rassemble des musiciens ayant fréquenté pour la plupart les rangs de l’Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse, et des solistes jeunes professionnels invités.

Eglise Saint-Gilles Chamalières-sur-Loire 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes chamalieresanimation@gmail.com

English :

The Orchestre de chambre la Clef des Champs is a young musical ensemble founded in 2019. It brings together musicians, most of whom have played with the Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse, and invited young professional soloists.

German :

Das Orchestre de chambre la Clef des Champs ist ein junges Musikensemble, das 2019 gegründet wurde. Es vereint Musiker, von denen die meisten die Reihen des Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse besucht haben, sowie junge professionelle Gastsolisten.

Italiano :

L’Orchestre de chambre la Clef des Champs è un giovane ensemble musicale fondato nel 2019. Riunisce musicisti, la maggior parte dei quali ha suonato con l’Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse, e invita giovani solisti professionisti.

Espanol :

La Orchestre de chambre la Clef des Champs es un joven conjunto musical fundado en 2019. Reúne a músicos, la mayoría de los cuales han tocado con la Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse, y a jóvenes solistas profesionales invitados.

