Les Musicales en Venise Verte à Coulon Salle des fêtes Coulon

Salle des fêtes Rue Gabriel Auchier Coulon Deux-Sèvres
Les 31 octobre, 1er et 2 novembre 2025, Coulon accueillera la deuxième édition des Musicales en Venise Verte.
Pour cette nouvelle édition, le festival mettra à l’honneur le ciné-concert, un format où image et musique s’unissent pour créer une expérience immersive.
Deux artistes de renom viendront y apporter leur univers leurs mélodies de piano et de violon accompagneront les projections et donneront vie aux images à travers une interprétation sensible et poétique.
– 31 octobre Brasserie La Tête de Mule à 20h30
– 1 et 2 novembre Salle des fêtes de Coulon à 20h30 pour le 01/11 et à 17h pour le 02/11 .
Salle des fêtes Rue Gabriel Auchier Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
