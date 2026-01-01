Les musicales Salle André Ravache Le Pouliguen

Les musicales

Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Tous les deux ans, les associations musicales du Pouliguen se réunissent pour faire vibrer la ville !

Un moment festif et rythmé avec le Bagad de la Presqu’île, la Batterie-Fanfare de la Côte Sauvage, la chorale La Baie Blanche, le choeur des Embruns et les Fous de Bassan.

Un concentré d’énergie, de voix et de talents à ne pas manquer ! .

Salle André Ravache 8 place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 54 16 65 omcl510@orange.fr

