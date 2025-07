Les Musicales Saint-Cast-le-Guildo

Les Musicales Saint-Cast-le-Guildo mercredi 13 août 2025 20:30:00.

Les Musicales

Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-13 20:30:00

fin : 2025-08-14

2025-08-13

2 Concerts

13 août Chopin Sand

Concert-Lecture autour de la passion créatrice entre Frédéric Chopin et Georges Sand

14 août Ravel, Mozart, Strauss et Duparc

Chant lyrique, quatuor avec piano

avec Etienne de Saint-Meurice, Jean-Baptiste Deschamps, Michel El Ghoul, Christophe Madelin, Pierre Marron, Timothée Lecoq et Julien Colombier .

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 93 32 31

