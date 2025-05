« les musiciens » à l’Espace Culturel de St Geniez d’Olt – Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 28 juin 2025 07:00, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier.

Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d’égo se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement Charlie Beaumont, le compositeur de la partition.

7 mai 2025 en salle | 1h 42min | Comédie dramatique

De Grégory Magne

|

Par Grégory Magne, Haroun

Avec Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi 7 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 40 01

English :

Astrid Thompson finally succeeds in realizing her father’s dream: to bring together four Stradivarius for a unique concert eagerly awaited by music lovers the world over.

German :

Astrid Thompson gelingt es endlich, den Traum ihres Vaters zu verwirklichen: Sie bringt vier Stradivaris für ein einzigartiges Konzert zusammen, das von Musikliebhabern auf der ganzen Welt erwartet wird.

Italiano :

Astrid Thompson è finalmente riuscita a realizzare il sogno di suo padre di riunire quattro strumenti Stradivari per un concerto unico nel suo genere, atteso dagli amanti della musica di tutto il mondo.

Espanol :

Astrid Thompson ha conseguido por fin hacer realidad el sueño de su padre de reunir cuatro instrumentos Stradivarius en un concierto único que esperan con impaciencia los amantes de la música de todo el mundo.

