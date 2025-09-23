Les musiciens Maison des Arts Allonnes

Les musiciens Maison des Arts Allonnes mardi 23 septembre 2025.

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 1 – 1 – 5 EUR

Début : 2025-09-23 20:30:00

fin : 2025-09-23 22:00:00

2025-09-23

Comédie dramatique réalisée par Grégory Magne. Avec Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinosi. Durée 1h42. Tout public.

Synopsis

Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père réunir quatre Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, George, Peter et Apolline, les quatre virtuoses recrutés pour l’occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d’égo se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l’événement Charlie Beaumont, le compositeur de la partition. .

English :

Comedy-drama directed by Grégory Magne. Running time: 1 hour 42 minutes

German :

Drama-Komödie unter der Regie von Grégory Magne. Dauer: 1h42

Italiano :

Commedia drammatica diretta da Grégory Magne. Durata: 1 ora e 42 minuti

Espanol :

Comedia dramática dirigida por Grégory Magne. Duración: 1 hora 42 minutos

