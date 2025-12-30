LES MUSICIENS DE BREME THEATRE AKTEON – MONTREUIL Montreuil

LES MUSICIENS DE BREME Début : 2026-02-24 à 10:30. Tarif : – euros.

Du 10 janvier au 22 marsSam/Dim et tous les jours pendant les vacancesA 10h30A partir de 1 an Allez, ouste ! Chassés par leurs maîtres, quatre animaux décident d’aller à Brême pour former un groupe de rock, mais la route est longue et la nuit leur réserve une drôle de surprise…Trop vieux pour être encore utiles à leurs maîtres, un âne, un chien, un chat et un coq décident de réaliser leur rêve ensemble : aller à Brême pour y former un groupe de rock. Mais lorsque la nuit les surprend sur le chemin, les quatre compagnons ne savent pas où dormir. Peut-être là-bas ! dit le coq. Je vois une maison éclairée à l’horizon… Véritable ode à l’entraide et à l’amitié, le célèbre conte de Grimm prend ici la forme d’un spectacle musical rempli d’humour, de poésie et d’humanité.Durée : 35 minCie PirouetteChansons, textes et décors : Xavier Bartens (d’après le conte de Grimm)Mise en scène : Xavier Bartens et Anne Leterrier Avec : Anne Leterrier et Xavier Bartens ou Romane Coumes et Joshua DessereChorégraphies : Sophie MaksimovicCrédit photos : Paul Perret LA PRESSE EN PARLEVIVRE PARIS Ce court spectacle à la conclusion heureuse, fait un bien fou, sans limite d’âge ! – Marie Dufour

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE AKTEON – MONTREUIL 88 RUE ALEXIS PESNON 93100 Montreuil 93