Les Musiciens du Choeur concert de Noël Mutzig

Rue de l’église Mutzig Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-21 20:00:00

Plus de 200 musiciens et choristes se réunissent pour interpréter les plus belles oeuvres autour de Noël

Les différents ensembles des Musiciens du Chœur de Mutzig et Molsheim interpréteront une sélection des œuvres les plus représentatives de leurs répertoires.

Ouverture de la billetterie en ligne sur site www.lesmdc.fr, à l’Office de Tourisme et à la Mairie de Mutzig à partir du 4 de novembre à 9h00. .

Rue de l’église Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 73 61 66 cdfavolsheim@gmail.com

English :

More than 200 musicians and choristers come together to perform the most beautiful works around Christmas

German :

Mehr als 200 Musiker und Chorsänger kommen zusammen, um die schönsten Werke rund um Weihnachten zu interpretieren

Italiano :

Più di 200 musicisti e membri del coro si riuniscono per eseguire le più belle opere del Natale

Espanol :

Más de 200 músicos y coralistas se reúnen para interpretar las obras más bellas de la Navidad

