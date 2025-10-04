Les Musikanten Concert Nérac
Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-04
Fin : 2025-10-04
2025-10-04
Les Musikanten un Groupe de Musique Acoustique composé de 18 instrumentistes et 2 chanteurs , en 2025 sur un programme éclectique de musique bavaroise , de paso-dobles et d’airs traditionnels occitans.
Sur réservation / Entrée au chapeau .
Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88
