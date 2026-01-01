Les musiques actuelles font leur cinéma Salle du Capitole Arles
Les musiques actuelles font leur cinéma Salle du Capitole Arles dimanche 25 janvier 2026.
Les musiques actuelles font leur cinéma
Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 14h30. Salle du Capitole 14 Rue Laurent Bonnement Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Le Département des Musiques Actuelles vous invite à son rendez-vous annuel, toujours convivial et explosif !
Au programme
– Rencontre pédagogique Plaisir et gestion sonore
– Concert d’élèves suivi du concert des enseignants autour de répertoires tirés de bandes originales de films !
– Session de moulage de protections auditives. Ouverte au public, sur inscription .
Salle du Capitole 14 Rue Laurent Bonnement Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 47 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Département des Musiques Actuelles invites you to its annual rendezvous, always convivial and explosive!
L’événement Les musiques actuelles font leur cinéma Arles a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Arles