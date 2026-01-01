Les musiques actuelles font leur cinéma Salle du Capitole Arles

Les musiques actuelles font leur cinéma

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 14h30. Salle du Capitole 14 Rue Laurent Bonnement Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le Département des Musiques Actuelles vous invite à son rendez-vous annuel, toujours convivial et explosif !

Au programme

– Rencontre pédagogique Plaisir et gestion sonore

– Concert d’élèves suivi du concert des enseignants autour de répertoires tirés de bandes originales de films !

– Session de moulage de protections auditives. Ouverte au public, sur inscription .

Salle du Capitole 14 Rue Laurent Bonnement Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 47 15

English :

The Département des Musiques Actuelles invites you to its annual rendezvous, always convivial and explosive!

L’événement Les musiques actuelles font leur cinéma Arles a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Arles