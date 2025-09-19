LES MUSIQUES DE JOE HISAISHI ZENITH DE PAU Pau
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 79 EUR
Tarif de base plein tarif
2026-02-20
Mon voisin Totoro, Le Château ambulant, Le Voyage de Chihiro ou encore Kiki la petite sorcière… redécouvrez les musiques de vos films préférés du Studio Ghibli lors d’un concert symphonique exceptionnel avec plus 100 musiciens sur scène !
Sous la direction du chef Aurélien Azan Zielinski, le Yellow Socks Orchestra & Choir orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film interprètera en live les plus grandes musiques du compositeur de génie Joe Hisaishi.
Pendant plus de deux heures, replongez au cœur de l’univers musical de ces chefs-d’œuvre d’animation issus de l’imagination de deux amis qui collaborent depuis plus de 30 ans, Hayao Miyazaki et Joe Hisaishi.
Une expérience musicale immersive rendue possible grâce au système audio ©d&b Soundscape .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
