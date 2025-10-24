LES MUSIQUES DE JOE HISAISHI – REIMS ARENA Reims

LES MUSIQUES DE JOE HISAISHI Début : 2026-02-28 à 20:00. Tarif : – euros.

TAL TICKET PRÉSENTE : LES MUSIQUES DE JOE HISAISHIMon voisin Totoro, Le Château ambulant, Le Voyage de Chihiro ou encore Kiki la petite sorcière… redécouvrez les musiques de vos films préférés du Studio Ghibli lors d’un concert symphonique exceptionnel avec plus 100 musiciens sur scène ! Sous la direction du chef Aurélien Azan Zielinski, le Yellow Socks Orchestra & Choir – orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film – interprètera en live les plus grandes musiques du compositeur de génie : Joe Hisaishi.Pendant plus de deux heures, replongez au cœur de l’univers musical de ces chefs-d’œuvre d’animation issus de l’imagination de deux amis qui collaborent depuis plus de 30 ans, Hayao Miyazaki et Joe Hisaishi.Une expérience musicale « immersive » rendue possible grâce au système audio ©d&b Soundscape : une technologie de diffusion haute-fidélité qui offre une clarté et une spatialisation parfaite du son, quel que soit votre positionnement dans la salle.Après une tournée à « guichets fermés » en 2025 avec Les Musiques de John Williams et Hans Zimmer, le Yellow Socks Orchestra repart sur les routes en 2026 pour vous faire (re)vivre une aventure symphonique inoubliable…- Nous vous rappelons que ce spectacle met à l’honneur les musiques de Joe Hisaishi et que le compositeur ne sera pas présent sur scène – Yellow Socks Orchestra & Choir-Le Yellow Socks Orchestra est un orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film. Il a été créé en 2017 par la société de production uGo&Play et placé sous la direction musicale de Nicolas Simon. Le Yellow Socks Orchestra participe à de nombreux ciné-concerts dans toute la France : Jurassic Park, E.T. l’extra-terrestre, La La Land, Star Wars, le Seigneur des Anneaux, Azur et Asmar, Les Choristes… et la saga de films Harry Potter. Récemment, l’orchestre a joué les musiques de l’immense Michel Legrand (qui avait dirigé l’orchestre en 2017 pour les 50 ans des Demoiselles de Rochefort) à l’occasion de la première mondiale du ciné-concert des Parapluies de Cherbourg, et celles de Bruno Coulais pour le ciné-concert de Microcosmos, les deux spectacles ont eu lieu à la Philharmonie de Paris.Sous la direction exceptionnelle de Joe Hisaishi, le Yellow Socks Orchestra a également interprété – avec 250 musiciens sur scène – les plus belles musiques issues de l’univers de Hayao Miyazaki (Studio Ghibli). Il a aussi été dirigé par le compositeur américain, Justin Hurwitz, pendant quatre représentations complètes du ciné-concert de La La Land au Grand Rex à Paris.L’orchestre joue également des programmes mettant en avant les œuvres de compositeurs de renom comme John Williams et Hans Zimmer qui nous ont offert des musiques de film inoubliables mais aussi des artistes du monde du manga et de l’anime avec Manga Symphonic Odyssey.Depuis 2018, des choristes talentueux ont étoffé cet effectif sous le nom de Yellow Socks Choir, ils ont accompagné l’orchestre sur de nombreux ciné-concerts mais également Joe Hisaishi et le Royal Philharmonic Orchestra de Londres à l’occasion des deux concerts à guichet fermé du compositeur japonais à Paris La Défense Arena en avril 2024.Instagram : @yellowsocksorchestrauGo&Play et le Yellow Socks Orchestra soutiennent le projet Philharmonicoeur.

REIMS ARENA BOULEVARD JULES CESAR 51100 Reims 51