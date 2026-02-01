Les musiques de Joe Hisaishi REIMS ARENA Reims

Les musiques de Joe Hisaishi

REIMS ARENA Boulevard Jules César Reims Marne

Début : 2026-02-28 20:00:00

Mon voisin Totoro, Le Château ambulant, Le Voyage de Chihiro ou encore Kiki la petite sorcière… redécouvrez les musiques de vos films préférés du Studio Ghibli lors d’un concert symphonique exceptionnel avec plus 100 musiciens sur scène !

Sous la direction du chef Aurélien Azan Zielinski, le Yellow Socks Orchestra & Choir orchestre symphonique français spécialisé dans la musique de film interprètera en live les plus grandes musiques du compositeur de génie Joe Hisaishi.

Pendant plus de deux heures, replongez au cœur de l’univers musical de ces chefs-d’œuvre d’animation issus de l’imagination de deux amis qui collaborent depuis plus de 30 ans, Hayao Miyazaki et Joe Hisaishi.

Une expérience musicale immersive rendue possible grâce au système audio ©d&b Soundscape une technologie de diffusion haute-fidélité qui offre une clarté et une spatialisation parfaite du son, quel que soit votre positionnement dans la salle.

Après une tournée à guichets fermés en 2025 avec Les Musiques de John Williams et Hans Zimmer, le Yellow Socks Orchestra repart sur les routes en 2026 pour vous faire (re)vivre une aventure symphonique inoubliable…

– Nous vous rappelons que ce spectacle met à l’honneur les musiques de Joe Hisaishi et que le compositeur ne sera pas présent sur scène – .

