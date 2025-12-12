Les musiques qui parlent Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 14 janvier 2026, 12h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Entre musique de la Renaissance, jazz et arts des griots, une conférence-concert sur les musiques qui racontent des histoires.

La musique et le langage possèdent de nombreuses similitudes. C’est le cas des « airs de cour », ces chansons d’amour du 17e siècle ornées et déclamées, le plus souvent accompagnées au théorbe ou au luth. C’est aussi le cas du jazz ou encore, en Afrique de l’Ouest, de l’art des griots, ces musiciens également appelés « maîtres de la parole ».

Rencontre présentée par Eun Hye Kim Song et Yannick Lestra, avec les élèves du Conservatoire. Coordination : Jean-Luc Tamby.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-14T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-14T13:30:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine