Les Musiqu’Halles Place du Champ Commun Lourdes

Les Musiqu’Halles Place du Champ Commun Lourdes samedi 1 novembre 2025.

Les Musiqu’Halles

Place du Champ Commun LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 10:00:00

fin : 2025-11-01 13:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Le samedi 1er novembre 2025 à partir de 10h, faites vos emplettes sous les halles et au marché de Lourdes en musique !

Concert avec « Green Watt DJ ».

Le premier samedi de chaque mois, les concerts démarreront à partir de 10 h afin de profiter d’une ambiance festive, en plein cœur de nos Halles, pour se retrouver autour d’un café ou d’un verre et de déguster les produits locaux.

Les concerts se feront en déambulation, pour qu’ils puissent également profiter au marché extérieur.

.

Place du Champ Commun LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

On Saturday, November 1, 2025 from 10 a.m., shop under the covered market in Lourdes to the sound of music!

Concert with « Green Watt DJ ».

On the first Saturday of every month, concerts start at 10 a.m., so you can enjoy a festive atmosphere right in the heart of our Halles, over a coffee or a drink and sample local produce.

The concerts will be strolling, so they can also enjoy the outdoor market.

German :

Am Samstag, den 1. November 2025 ab 10 Uhr können Sie in den Markthallen und auf dem Markt von Lourdes mit Musik einkaufen!

Konzert mit « Green Watt DJ ».

An jedem ersten Samstag im Monat beginnen die Konzerte ab 10 Uhr, damit Sie die festliche Atmosphäre mitten in unseren Markthallen genießen können, um sich bei einem Kaffee oder einem Glas zu treffen und die lokalen Produkte zu probieren.

Die Konzerte werden im Umherziehen veranstaltet, damit sie auch auf dem Markt im Freien stattfinden können.

Italiano :

Sabato 1 novembre 2025, a partire dalle ore 10, fate i vostri acquisti sotto il mercato coperto di Lourdes a suon di musica!

Concerto con « Green Watt DJ ».

Il primo sabato di ogni mese, i concerti inizieranno alle ore 10. Potrete così godere di un’atmosfera festosa nel cuore delle nostre Halles, sorseggiando un caffè o un drink e degustando i prodotti locali.

I concerti saranno itineranti, in modo da poter godere anche del mercato all’aperto.

Espanol :

El sábado 1 de noviembre de 2025, a partir de las 10.00 h, haga sus compras bajo el mercado cubierto de Lourdes al son de la música

Concierto con « Green Watt DJ ».

El primer sábado de cada mes, los conciertos comenzarán a las 10 h para que pueda disfrutar de un ambiente festivo en el corazón de nuestras Halles, tomando un café o una copa y degustando los productos locales.

Los conciertos serán itinerantes, por lo que también podrán disfrutar del mercado al aire libre.

L’événement Les Musiqu’Halles Lourdes a été mis à jour le 2025-08-21 par OT de Lourdes|CDT65