Les Musiqu’Halles

Place du Champ Commun LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

2025-12-06

Animation musicale sous les halles et sur le marché le samedi 6 septembre 2025 de 10 h à 13 h avec le groupe « Les fils du vent ».

Halles et Marchés + Place du Champ commun

Le premier samedi de chaque mois, les concerts démarreront à partir de 10h afin de profiter d'une ambiance festive, en plein cœur de nos Halles, pour se retrouver…

Place du Champ Commun LOURDES 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Musical entertainment under the halls and at the market on Saturday, September 6, 2025 from 10 a.m. to 1 p.m. with the group « Les fils du vent ».

Halles et Marchés + Place du Champ commun

On the first Saturday of every month, concerts will start at 10 a.m., so you can enjoy a festive atmosphere right in the heart of our Halles…

German :

Musikalische Unterhaltung in den Markthallen und auf dem Markt am Samstag, den 6. September 2025, von 10:00 bis 13:00 Uhr mit der Gruppe « Les fils du vent ».

Hallen und Märkte + Place du Champ commun

Am ersten Samstag jedes Monats beginnen die Konzerte ab 10 Uhr, um eine festliche Atmosphäre mitten in unseren Markthallen zu genießen,…

Italiano :

Intrattenimento musicale nel mercato coperto sabato 6 settembre 2025 dalle 10.00 alle 13.00 con il gruppo « Les fils du vent ».

Halles et Marchés + Place du Champ commun

Il primo sabato di ogni mese, i concerti inizieranno alle 10.00 per farvi vivere un'atmosfera di festa proprio nel cuore delle nostre Halles…

Espanol :

Animación musical en el mercado cubierto el sábado 6 de septiembre de 2025 de 10.00 a 13.00 horas con el grupo « Les fils du vent ».

Halles et Marchés + Place du Champ commun

El primer sábado de cada mes, los conciertos comenzarán a las 10.00 h para que pueda disfrutar de un ambiente festivo en pleno corazón de nuestros Halles…

