Les Mycéliades à la médiathèque Projection de courts métrages de science-fiction Médiathèque intercommunale Montélimar

Les Mycéliades à la médiathèque Projection de courts métrages de science-fiction

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 19:30:00

Date(s) :

2026-02-06

A l’occasion du festival les Mycéliades, venez découvrir une sélection de courts métrages autour du thème de la science fiction.

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

For the Mycéliades festival, come and discover a selection of short films on the theme of science fiction.

