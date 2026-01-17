Les Mycéliades Atelier créatif

Place Jules Ferry Bellegarde Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Participez à un atelier créatif sur l’univers du film d’animation Arco . (A partir de 8 ans)

Réalisez une cabane 3D sur l’univers d’Arco en papier. Une fois la cabane coloriée, vous n’aurez plus qu’à l’assembler ! .

Place Jules Ferry Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a creative workshop based on the world of the animated film Arco . (Ages 8 and up)

L’événement Les Mycéliades Atelier créatif Bellegarde a été mis à jour le 2026-01-17 par ADRT45