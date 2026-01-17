Les Mycéliades Atelier créatif Bellegarde
Les Mycéliades Atelier créatif Bellegarde vendredi 27 février 2026.
Les Mycéliades Atelier créatif
Place Jules Ferry Bellegarde Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Participez à un atelier créatif sur l’univers du film d’animation Arco . (A partir de 8 ans)
Réalisez une cabane 3D sur l’univers d’Arco en papier. Une fois la cabane coloriée, vous n’aurez plus qu’à l’assembler ! .
Place Jules Ferry Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Take part in a creative workshop based on the world of the animated film Arco . (Ages 8 and up)
