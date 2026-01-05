Les Mycéliades au cinéma les Templiers Flow avec la scientifique Célie Losada Place du Temple Montélimar

Les Mycéliades au cinéma les Templiers Flow avec la scientifique Célie Losada Place du Temple Montélimar jeudi 12 février 2026.

Les Mycéliades au cinéma les Templiers Flow avec la scientifique Célie Losada

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12

Date(s) :
2026-02-12

Flow (2024) puis rencontre avec Célie Losada

1h25
à partir de 8 ans

Réalisé par Gints Zilbalodis
Lettonie animation
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flow (2024) followed by a meeting with Célie Losada

1h25
ages 8 and up

Directed by Gints Zilbalodis
Latvia animation

L’événement Les Mycéliades au cinéma les Templiers Flow avec la scientifique Célie Losada Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération