Les Mycéliades au cinéma les Templiers Flow avec la scientifique Célie Losada Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-12 10:00:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Flow (2024) puis rencontre avec Célie Losada
1h25
à partir de 8 ans
Réalisé par Gints Zilbalodis
Lettonie animation
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Flow (2024) followed by a meeting with Célie Losada
1h25
ages 8 and up
Directed by Gints Zilbalodis
Latvia animation
