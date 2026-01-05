Les Mycéliades au cinéma les Templiers Flow avec la scientifique Célie Losada Place du Temple Montélimar

Les Mycéliades au cinéma les Templiers Flow avec la scientifique Célie Losada

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 10:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Flow (2024) puis rencontre avec Célie Losada



1h25

à partir de 8 ans



Réalisé par Gints Zilbalodis

Lettonie animation

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Flow (2024) followed by a meeting with Célie Losada



1h25

ages 8 and up



Directed by Gints Zilbalodis

Latvia animation

