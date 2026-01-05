Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Les Enfants de la mer avec le ciné-club jeunes Place du Temple Montélimar

Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Les Enfants de la mer avec le ciné-club jeunes

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-13 16:15:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Les Enfants de la mer (2019) précédé d’un quizz et suivi d’une collation

1h51 VF



à partir de 9 ans



Réalisé par Ayumu Watanabe

Japon animation

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Les Enfants de la mer (2019) preceded by a quiz and followed by a snack

1h51 ? VF



ages 9 and up



Directed by Ayumu Watanabe

Japan animation

