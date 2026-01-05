Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Les Enfants de la mer avec le ciné-club jeunes Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-13 16:15:00
2026-02-13
Les Enfants de la mer (2019) précédé d’un quizz et suivi d’une collation
1h51 VF
à partir de 9 ans
Réalisé par Ayumu Watanabe
Japon animation
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Les Enfants de la mer (2019) preceded by a quiz and followed by a snack
1h51 ? VF
ages 9 and up
Directed by Ayumu Watanabe
Japan animation
