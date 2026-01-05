Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Les Enfants de la mer avec le ciné-club jeunes Place du Temple Montélimar

Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Les Enfants de la mer avec le ciné-club jeunes Place du Temple Montélimar vendredi 13 février 2026.

Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Les Enfants de la mer avec le ciné-club jeunes

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 16:15:00
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Les Enfants de la mer (2019) précédé d’un quizz et suivi d’une collation
1h51 VF

à partir de 9 ans

Réalisé par Ayumu Watanabe
Japon animation
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Enfants de la mer (2019) preceded by a quiz and followed by a snack
1h51 ? VF

ages 9 and up

Directed by Ayumu Watanabe
Japan animation

L’événement Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Les Enfants de la mer avec le ciné-club jeunes Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération