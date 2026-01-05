Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Mad Max avec le Capitaine du Nexus VI Place du Temple Montélimar

Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Mad Max avec le Capitaine du Nexus VI

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Mad Max (1979) suivi d’une rencontre avec Renaud Jesionek, le capitaine de la chaîne Youtube Nexus VI !



1h25 vost



Réalisé par George Miller

Avec Mel Gibson, Hugh Keays-Byrne, Bertrand Cadart

Australie action, science-fiction

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mad Max (1979) followed by an interview with Renaud Jesionek, captain of the Nexus VI YouTube channel!



1h25 ? vost



Directed by George Miller

With Mel Gibson, Hugh Keays-Byrne, Bertrand Cadart

Australia action, science-fiction

L’événement Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Mad Max avec le Capitaine du Nexus VI Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération