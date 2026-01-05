Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Mad Max avec le Capitaine du Nexus VI Place du Temple Montélimar
Les Mycéliades au cinéma Les Templiers Mad Max avec le Capitaine du Nexus VI
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Début : 2026-02-07 16:00:00
2026-02-07
Mad Max (1979) suivi d’une rencontre avec Renaud Jesionek, le capitaine de la chaîne Youtube Nexus VI !
1h25 vost
Réalisé par George Miller
Avec Mel Gibson, Hugh Keays-Byrne, Bertrand Cadart
Australie action, science-fiction
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Mad Max (1979) followed by an interview with Renaud Jesionek, captain of the Nexus VI YouTube channel!
1h25 ? vost
Directed by George Miller
With Mel Gibson, Hugh Keays-Byrne, Bertrand Cadart
Australia action, science-fiction
