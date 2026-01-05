Les Mycéliades au cinéma Les Templiers- Take Shelter Place du Temple Montélimar

Les Mycéliades au cinéma Les Templiers- Take Shelter

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Film et rencontre avec Simon Riaux

2h01 vost



Réalisé par Jeff Nichols

Avec Michael Shannon, Jessica Chastain, Tova Stewart

États-Unis drame

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Film and meeting with Simon Riaux

2h01 ? vost



Directed by Jeff Nichols

With Michael Shannon, Jessica Chastain, Tova Stewart

United States drama

