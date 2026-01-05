Les Mycéliades au cinéma Les Templiers- Take Shelter Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-02-04 18:00:00
2026-02-04

Film et rencontre avec Simon Riaux
2h01 vost

Réalisé par Jeff Nichols
Avec Michael Shannon, Jessica Chastain, Tova Stewart
États-Unis drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Film and meeting with Simon Riaux
2h01 ? vost

Directed by Jeff Nichols
With Michael Shannon, Jessica Chastain, Tova Stewart
United States drama

