Les Mycéliades au cinéma Les Templiers- Take Shelter Place du Temple Montélimar

Film et rencontre avec Simon Riaux
2h01 vost
Réalisé par Jeff Nichols
Avec Michael Shannon, Jessica Chastain, Tova Stewart
États-Unis drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Film and meeting with Simon Riaux
2h01 ? vost
Directed by Jeff Nichols
With Michael Shannon, Jessica Chastain, Tova Stewart
United States drama
