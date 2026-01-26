Les Mycéliades Salle d’animation Cahors

Les Mycéliades Salle d’animation Cahors
Les Mycéliades Salle d’animation Cahors mercredi 4 février 2026.
Les Mycéliades
Salle d’animation 185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-02-04 17:00:00
Date(s) :
2026-02-04
Festival de la Science fiction, jeux en réalité virtuelle
Festival de la Science fiction, jeux en réalité virtuelle. Découvrez la l'expérience de la réalité virtuelle grâce au casque VR ! A partir de 12 ans.
.
Salle d’animation 185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Science fiction festival, virtual reality games
L’événement Les Mycéliades Cahors a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Cahors Vallée du Lot