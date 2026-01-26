Les Mycéliades Salle d’animation Cahors

Les Mycéliades

Salle d’animation 185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Festival de la Science fiction, jeux en réalité virtuelle

Festival de la Science fiction, jeux en réalité virtuelle. Découvrez la l'expérience de la réalité virtuelle grâce au casque VR ! A partir de 12 ans.

.

Salle d’animation 185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Science fiction festival, virtual reality games

L’événement Les Mycéliades Cahors a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Cahors Vallée du Lot