[LES MYCÉLIADES] Ciné-rencontre SUMMER WARS Cinéma Le Navire Valence

[LES MYCÉLIADES] Ciné-rencontre SUMMER WARS

Cinéma Le Navire 9 Bd d’Alsace Valence Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 17:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Séance suivie d’un échange et d’une rencontre avec Sylvain Ferret (illustrateur, auteur et dessinateur de BD) qui abordera les questions de technique d’animation, du style graphique, de la narration et de la mise en scène.

English :

Session followed by a discussion and meeting with Sylvain Ferret (illustrator, author and comic book artist), who will discuss animation techniques, graphic style, narration and staging.

