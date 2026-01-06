Les Mycéliades Dernier train pour Busan Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Les Mycéliades Dernier train pour Busan

Dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades, organisé par le réseau des médiathèques du Mans, le cinéma Les Cinéastes et la Bibliothèque universitaire, retrouvez au cinéma Les Cinéastes la projection du film sud-coréen Dernier train pour Busan de Sang-Ho Yeon.

Le festival de science-fiction Les Mycéliades revient en février pour un nouveau voyage au coeur de la science-fiction avec pour thème Les Résiliences !

Les Cinéastes, en partenariat avec le réseau des Médiathèques & Archives du Mans et la bibliothèque universitaire, vous ont préparés un programme fantastique projections, rendez-vous littéraire, rencontre, conférence, ciné-quizz… La programmation de cette première quinzaine de février promet une aventure spatiotemporelle pleine de rebondissements !

Quoi de mieux pour parler d’effondrement qu’un film de zombie ? Venez frissonner devant Dernier train pour Busan, de Sang-Ho Yeon, un huis clos coréen à bord d’un train où un père et sa fille tenteront de survivre pour ce qui pourrait être leur dernier voyage… .

English :

As part of the Les Mycéliades science-fiction festival, organized by the Le Mans media library network, Les Cinéastes cinema and the University Library, Les Cinéastes will be screening Sang-Ho Yeon’s South Korean film Dernier train pour Busan.

