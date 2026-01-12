Les mycéliades Rue Saint Michel Épinal

Les mycéliades

Les Mycéliades offrent une occasion exceptionnelle de faire vivre la culture et la science-fiction dans le réseau bmi, encultivant la curiosité, la créativité et la réflexion sur l’avenir sous le thème des Résiliences.

Ce rendez-vous unique propose une exploration à traversle cinéma, la littérature, la bande-dessinée et le jeu vidéo, invitant le public à imaginer les mondes de demain et à s’interroger sur les défis écologiques, humains et technologiques.

En partenariat avec les Cinés Palace, une sélection de filmssur le thème de la résilience est proposée en salle avec Arco, Les films de l’homme, Le petit dinosaure et la valléedes merveilles, Oblivion et Soleil vert.Tout public

Rue Saint Michel BMI Bibliothèque Multimédia Intercommunale Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20 contact@bmi.agglo-epinal.fr

Les Mycéliades offers an exceptional opportunity to bring culture and science fiction to life in the bmi network, stimulating curiosity, creativity and reflection on the future under the theme of Resiliences.

This unique event offers an exploration of cinema, literature, comics and video games, inviting the public to imagine the worlds of tomorrow and to reflect on ecological, human and technological challenges.

In partnership with Cinés Palace, a selection of films on the theme of resilience will be shown in cinemas with Arco, Les films de l?homme, Le petit dinosaure et la vallé des merveilles, Oblivion and Soleil vert.

