Les Mycéliades, Festival de science fiction

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-01-31

Du 31 janvier au 15 février 2026, plus de 80 couples de cinémas et de médiathèques phosphorent en réseaux pour conjuguer ensemble des récits de Résiliences.

Des projections de Dernier train pour Busan, Mad Max ou Nausicäa sont l’occasion de rencontrer des vidéastes, des écrivain·es, des bédéastes, des spécialistes du climat, des espèces plus ou moins vivantes ou des météorites fumantes… Le spectre des résiliences se décline en de multiples visions les effondrements (apocalypses et catastrophes) les résistances humaines (réorganisations du monde social) les protections du vivant (préservations des écosystèmes et de la biodiversité). Tout un laboratoire des futurs en pleine éruption ! .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From January 31 to February 15, 2026, over 80 pairs of cinemas and media libraries will be networking to put together stories of Resiliences.

L’événement Les Mycéliades, Festival de science fiction Chartres a été mis à jour le 2026-01-16 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES