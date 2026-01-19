Les Mycéliades Film Arco Bellegarde

Les Mycéliades Film Arco

4e édition des Mycéliades au Cinémobile, un festival de cinéma national autour de la science-fiction

Projection du film d’animation Arco d’Ugo Bienvenu, au cinémobile.

Synopsis En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .

Place Jules Ferry Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire

English :

4th edition of Les Mycéliades at the Cinémobile, a national science fiction film festival

