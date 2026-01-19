Les Mycéliades Film Arco Bellegarde
Les Mycéliades Film Arco Bellegarde jeudi 26 février 2026.
Les Mycéliades Film Arco
Place Jules Ferry Bellegarde Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 16:00:00
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
4e édition des Mycéliades au Cinémobile, un festival de cinéma national autour de la science-fiction
Projection du film d’animation Arco d’Ugo Bienvenu, au cinémobile.
Synopsis En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .
Place Jules Ferry Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
4th edition of Les Mycéliades at the Cinémobile, a national science fiction film festival
