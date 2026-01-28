Les Mycéliades

La Tréfilerie La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-01-31

Le festival Les Mycéliades vous invite à explorer les mondes de la science-fiction à travers une programmation riche et variée conférences, rencontres, projections de films, expositions, ainsi qu’un large choix d’ouvrages à découvrir.

.

La Tréfilerie La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Mycéliades festival invites you to explore the worlds of science fiction through a rich and varied program: conferences, meetings, film screenings, exhibitions and a wide choice of books to discover.

L’événement Les Mycéliades La Couronne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême