Les Mycéliades La Couronne

Les Mycéliades La Couronne
Les Mycéliades La Couronne samedi 31 janvier 2026.
Les Mycéliades
La Tréfilerie La Couronne Charente
Le festival Les Mycéliades vous invite à explorer les mondes de la science-fiction à travers une programmation riche et variée conférences, rencontres, projections de films, expositions, ainsi qu’un large choix d’ouvrages à découvrir.
La Tréfilerie La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr
English :
Les Mycéliades festival invites you to explore the worlds of science fiction through a rich and varied program: conferences, meetings, film screenings, exhibitions and a wide choice of books to discover.
