Les Mycéliades, le festival de science-fiction

Au programme : rencontres, projections, ateliers et… Résiliences.

Protections du vivant, résistances humaines et effondrements… le ton est donné ! Du 31 janvier au 15 février 2026, plus de 80 couples cinémas et médiathèques proposeront une programmation autour du thème Résiliences.

Des projections de Dernier train pour Busan, Mad Max ou Nausicäa seront l’occasion de rencontrer des vidéastes, des écrivain·es, des bédéastes ou encore des spécialistes du climat, afin de tisser, ensemble de nouveaux récits pour un futur souhaitable.

Le spectre des résiliences se déclinera en de multiples visions, entre crépuscules et renaissances :

les effondrements (apocalypses et catastrophes)

les résistances humaines (réorganisations du monde social)

les protections du vivant (préservations des écosystèmes et de la biodiversité

Les Mycéliades reviennent pour une 4e édition et vous donnent rendez-vous du 31 au 15 février dans plus de 80 villes. Cette année, le festival s’empare d’une thématique bien connue de l’univers de la science-fiction : Résiliences.

Du samedi 31 janvier 2026 au dimanche 15 février 2026 :

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-16T00:59:59+01:00

Date(s) :



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

