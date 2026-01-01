Les Mycéliades Nausicaä de la vallée du vent + Quizz SF Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Les Mycéliades Nausicaä de la vallée du vent + Quizz SF

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2026-01-28 13:30:00

2026-01-28

Dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades, retrouvez au cinéma Les Cinéastes la projection de Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miyazaki, suivie d’un quizz spécial science-fiction.

Le festival de science-fiction Les Mycéliades revient en février pour un nouveau voyage au coeur de la science-fiction avec pour thème Les Résiliences !

Les Cinéastes, en partenariat avec le réseau des Médiathèques & Archives du Mans et la bibliothèque universitaire, vous ont préparés un programme fantastique projections, rendez-vous littéraire, rencontre, conférence, ciné-quizz… La programmation de cette première quinzaine de février promet une aventure spatiotemporelle pleine de rebondissements !

Redécouvrez en salle un des chefs d’œuvres du maître de l’animation japonaise, Hayao Miyazaki, avec la projection de Nausicaä de la vallée du vent. Un film parfait pour évoquer la protection du vivant, au travers du personnage de Nausicaa, une princesse cherchant à protéger son village et la forêt toxique qui l’entoure.

À la suite de la projection, retrouvez un quizz spécial science-fiction, animé par les Ambassadeurs, les bénévoles de 15 à 25 ans du cinéma Les Cinéastes. .

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Les Mycéliades science-fiction festival, Les Cinéastes screen Hayao Miyazaki’s Nausicaä de la vallée du vent, followed by a special science-fiction quiz.

