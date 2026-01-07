Les Mycéliades Rencontre avec Célie Losada, ingénieur environnement au CNES Médiathèque intercommunale Montélimar

Les Mycéliades Rencontre avec Célie Losada, ingénieur environnement au CNES

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-02-11 16:00:00

fin : 2026-02-11 18:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Rencontre avec Célie Losada, ingénieur environnement au CNES et chargée de projet au sein de l’Observatoire Spatial pour le Climat. Elle nous présentera son travail et le rôle de ces structures dans la lutte contre le changement climatique.

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Meet Célie Losada, environmental engineer at CNES and project manager at the Space Observatory for Climate. She will talk about her work and the role of these structures in the fight against climate change.

