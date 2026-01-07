Les Mycéliades Rencontre avec le Cap’tain du Nexus VI Médiathèque intercommunale Montélimar

Les Mycéliades Rencontre avec le Cap’tain du Nexus VI

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Échange avec Renaud Jesionek, alias le Cap’tain du Nexus VI. Figure de la chaîne YouTube éponyme spécialisé sur la science-fiction, mais aussi auteur de deux ouvrages sur le domaine.

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

A chat with Renaud Jesionek, aka the Cap’n of Nexus VI. Renaud Jesionek is the star of the eponymous YouTube channel specializing in science fiction, and the author of two books on the subject.

