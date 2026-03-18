Les mystère du sable Initiation à la batée et fouilles paléontologiques Musée Wolframines Échassières
Les mystère du sable Initiation à la batée et fouilles paléontologiques Musée Wolframines Échassières mercredi 15 juillet 2026.
Les mystère du sable Initiation à la batée et fouilles paléontologiques
Musée Wolframines La Bosse Échassières Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Marcher dans le sable est un des plaisirs de l’été. Une occasion aussi de découvrir cette roche qui contient de jolis minéraux….. l’après midi direction Menat, à la découverte d’un site paléontologique exceptionnel !
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Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99 wolframines@ccspsl.fr
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English :
Walking in the sand is one of the pleasures of summer. It’s also an opportunity to discover this rock, which contains some beautiful minerals… in the afternoon, head for Menat, to discover an exceptional paleontological site!
L’événement Les mystère du sable Initiation à la batée et fouilles paléontologiques Échassières a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule