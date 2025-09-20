Les Mystères de la Cité Plaine des remparts Lescar

Plaine des remparts Chemin de Beneharnum Lescar Pyrénées-Atlantiques

Inscrivez la date dans vos parchemins les Mystères de la Cité sont de retour !

Autour de la Cathédrale et au pied des remparts, sur 2 jours, vous attendent:

Le salon du livre, les artisans d’art, les concerts, les guerriers du corbeau, la Compagnie Qu’em Biarnès, la visite du trésor, Le musée et les balades guidées,

les atelier mosaïque, les spectacles des sorcières, le jardin médiéval, le marché, la Compagnie Solskirnir, Les arpenteurs de Guldrasyl, la place des petits Vikings, la compagnie à la hache, les compagnons de l’Arc, les troubadours, les jeux de rôle, les joutes de chevaliers, les dresseurs de dragons, la vie des vikings, les acrobates, la compagnie du Cercle de Feu…

La joyeuse place des rôtisseurs où les tavernes vous convient à ripailles ! Breuvages et victuailles à foison vous attendent !

Et surtout, en soirée le grand spectacle médiéval fantastique !!! .

Plaine des remparts Chemin de Beneharnum Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

