Les Mystères de la Cité Plaine des remparts Lescar

Les Mystères de la Cité Plaine des remparts Lescar samedi 20 septembre 2025.

Les Mystères de la Cité

Plaine des remparts Chemin de Beneharnum Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Ouverture des festivités samedi à 14h !

– la place des rôtisseurs de 12h à nuit

– le marché de 12h à minuit

– les troubadours de 14h à 18h30

– les animations: balades à poney, escrime, tir à l’arc de 14h à 18h

– jeux de rôles de 14h à 19h

– la vie au moyen âge de 14h à minuit

– l’équitation médiévale de 14h à 19h

– le camp militaire de 14h à 19h

– les joutes de chevalier à 16h

– la vie des vikings de 14h à minuit

– les spectacles fantastiques de 14h à minuit

– musique, tambour, danses, percussions à 15h30 et 17h

– le salon du livre de 12h à 18h30

– artisans d’art de 12h à 18h30

– visites guidées à 15h et 16h 30

– les sorcières à 15h et 17h

Et… le son et lumière des remparts:

21h45 La Cité dévoile ses mystères

22h45 Vikings pillant la Cité, légende ou Histoire ?

23h45 Le trésor de la Cathédrale .

Plaine des remparts Chemin de Beneharnum Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

English : Les Mystères de la Cité

German : Les Mystères de la Cité

Italiano :

Espanol : Les Mystères de la Cité

L’événement Les Mystères de la Cité Lescar a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pau